Mesmo após tarifaços, internautas pedem a Trump que 'salve o Brasil' após vitória de Lula

A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 25, levou brasileiros às redes sociais de Donald Trump para pedir que o presidente dos Estados Unidos intervenha no País e investigue o resultado das urnas. Os apelos aparecem até mesmo em publicações sem relação com a política brasileira e incluem acusações de fraude eleitoral sem provas. A mobilização ocorre apesar das tarifas impostas por Trump a produtos brasileiros e dos questionamentos de seu governo ao Pix.

Em uma publicação no Instagram sobre a redução das mortes por overdose nos Estados Unidos, comentários em português passaram a pedir ajuda ao presidente americano. "Nos ajude @realdonaldtrump. Da uma investigada na nossa eleição presidencial por favor", escreveu um usuário, em mensagem que acumulava mais de 16 mil curtidas.

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Outro internauta afirmou que "Lula tá burlando as urnas, passando por cima de todas as regras", em comentário com mais de 38 mil curtidas. Houve também quem escrevesse simplesmente "Roubaram nas urnas". Uma influenciadora com perfil verificado pediu ajuda em inglês, comparou Lula ao presidente venezuelano Nicolás Maduro e alegou que as urnas haviam sido roubadas.

A procura por uma intervenção americana ocorre depois de o próprio governo Trump ter adotado medidas comerciais contra o Brasil. Em julho de 2025, o republicano anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, vinculando a decisão, entre outros argumentos, ao tratamento dado pela Justiça ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eduardo Bolsonaro, irmão do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL), atuou em Washington em defesa de sanções contra autoridades brasileiras.

A pressão comercial teve outro capítulo em julho deste ano, quando Washington anunciou tarifas adicionais de 25% sobre determinados produtos brasileiros, com exceções. A medida resultou de uma investigação que também questionou o tratamento dado pelo Brasil a empresas americanas de pagamentos eletrônicos, incluindo críticas ao Pix.

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Mesmo diante desse histórico de atritos comerciais, brasileiros voltaram a pedir auxílio ao presidente americano após a derrota de Flávio. Entre os comentários, há apelos para que Trump venha ao País, investigue a eleição e impeça que o resultado seja aceito.