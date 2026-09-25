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Mercadante: Não há inovação econômica sem que o Estado corra risco

Escrito por Daniel Tozzi, Geovani Bucci e Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, discursou nesta sexta-feira, 25, durante jantar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com empresários em São Paulo, destacando o papel que os bancos públicos precisam ter para o desenvolvimento econômico.

"Não vamos conseguir enfrentar concorrência sem instituições públicas suficientes. O BNDES é um exemplo", disse ele. Mercadante também citou que a região do mundo que mais cresce economicamente, a Ásia, possui diversos bancos públicos e que oferecem linhas de crédito com subsídio.

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Ele também pontuou que "não há inovação" sem que o Estado aja para diminuir o risco do setor empresarial. De acordo com o presidente do BNDES, instituições como o próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) defendem a existência de política industrial, ainda que o tema seja, muitas vezes, um tabu no País.

Ao final de sua fala, Mercadante ainda destacou que o presidente Lula tem compromisso com a política fiscal. "Quem pegou essa bucha do governo anterior foi esse companheiro que está aqui hoje, Fernando Haddad", disse Mercadante, se referindo ao ex-ministro, que também estava presente no jantar e pontuando que foi Haddad que "colocou a casa em ordem".

Ao falar sobre o futuro, Mercadante reconheceu que há desafios e destacou sobretudo que é preciso resolver a questão previdenciária, especialmente no que se refere a Estados e municípios. Ele também defendeu que os juros no Brasil precisam ser mais baixos.

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