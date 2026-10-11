Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Mendonça manda CUT apagar posts que ligavam Flávio a milícias e fim do Pix

Escrito por Daniel Weterman (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mandou a Central Única dos Trabalhadores (CUT), ligada ao PT, apagar publicações sobre o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, no Instagram.

A ordem foi assinada neste domingo, 11, a pedido do próprio candidato. A campanha de Flávio alegou que a CUT usou o perfil para desestimular o voto em Flávio e, em uma das publicações, promover expressamente a candidatura de seu adversário, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma das publicações associava Flávio ao chamado "Escritório do Crime" e às milícias, mediante montagem com fotografias de Adriano da Nóbrega, morto em 2020 e que chefiava o Escritório do Crime no Rio de Janeiro. Outros posts ligavam a candidatura do PL ao congelamento do salário mínimo e aposentadorias, fim do Pix e manutenção da escala 6x1.

André Mendonça apontou "aparente ilicitude da veiculação de propaganda eleitoral no perfil institucional de pessoa jurídica", no caso, a central sindical.

"As mensagens não se limitam à exposição de posições institucionais da entidade acerca de direitos trabalhistas, políticas previdenciárias ou questões econômicas", escreveu o magistrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"As peças identificam expressamente o representante, relacionam sua eventual eleição a consequências negativas para os eleitores e procuram desestimular o voto em sua candidatura", disse Mendonça.

Uma das publicações, segundo o ministro, apresentou uma comparação direta com Lula e "contém chamado explícito ao voto, acompanhado de referências à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva."

Posts são apagados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na noite deste domingo, 11, as publicações já não estavam mais no ar. Após a decisão, a CUT fez outra publicação. "ATENÇÃO! Mendonça e Flávio Bolsonaro não querem que você veja isso", diz o post, reforçando algumas mensagens questionadas pela campanha de Flávio, como "plano de governo de Flávio põe aposentadorias em risco" e "com Flávio, você vai perder o Pix".

Em evento com prefeitos na capital paulista, neste domingo, Flávio Bolsonaro afirmou que não acabará com nenhum programa social e vai manter o reajuste real do salário mínimo, que vincula o valor dos benefícios da Previdência Social. "Ninguém vai tocar em programas sociais", disse o candidato. No dia anterior, Lula criticou o chamado "tesouraço" prometido por Flávio e alegou que o adversário quer cortar recursos do Bolsa Família e de outros programas sociais do governo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/TSE/ANDRÉ MENDONÇA/CUT/INSTAGRAM/POSTS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV