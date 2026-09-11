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Mendonça diz que celular de Vorcaro segue com PF e cópia de dados está lacrada em seu gabinete

Escrito por Gabriel Máximo e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), respondeu nesta sexta-feira, 11, ao pedido feito pelo ministro Cristiano Zanin para ter acesso à íntegra do material apreendido no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que teria embasado o relatório da Polícia Federal (PF) sobre as conversas entre Alexandre de Moraes e o banqueiro.

Em sua resposta, Mendonça diz que o celular original não está no gabinete dele. Segundo o ministro, em fevereiro deste ano, ele autorizou que fosse seguido o fluxo normal da PF e determinou que os materiais originais apreendidos permanecessem sob custódia da própria corporação.

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Ainda de acordo com o ministro, a PF entregou espontaneamente ao seu gabinete uma cópia de segurança dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, armazenada em um HD. Entretanto, o ministro afirma que esse dispositivo permanece "lacrado e intocado" em seu gabinete até agora.

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CASO MASTER/STF/MENDONÇA/VORCARO/CELULAR/PF/DADOS/GABINETE
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