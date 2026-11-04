Mendonça dá prazo de 15 Dias para PGR se manifestar sobre indiciamento de Vorcaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o indiciamento do dono do banco Master, Daniel Vorcaro.

No despacho, publicado nesta quarta-feira, 4, ele afirma que os relatórios da Polícia Federal estão parcialmente concluídos. Diz ainda que investigadores pediram prazo adicional para examinar laudos periciais em elaboração. O processo, segundo ele, é necessário para "verificação da materialidade dos fatos, à reconstrução dos fluxos financeiros e à adequada individualização de conduta".

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Vorcaro está preso desde março enquanto é investigado por fraude contra o sistema financeiro nacional na emissão de títulos falsos. Sua defesa alega violação de direitos devido à demora no indiciamento e na manutenção de sua prisão preventiva.