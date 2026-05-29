Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Membros do clã Bolsonaro pensam mais em si do que no Brasil, afirma Alckmin, que cita economia

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 12:42:00 Editado em 29.05.2026, 12:52:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 29, que a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode prejudicar a economia brasileira. Alckmin disse também que a decisão da Casa Branca foi influenciada pela família do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

"Pensam mais em si do que no País, porque isso é ruim para o Brasil. Pode ter consequências na área do sistema financeiro, na área da economia. Não vai resolver nada em termos de combate ao crime e pode prejudicar a economia", disse o vice-presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com Alckmin, o clã Bolsonaro procurou conseguir a classificação do PCC e o CV como terroristas para ofuscar as relações entre o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

"Para sair desse tema do Banco Master, o maior caso de corrupção e sonegação de tributos, aí ficam gerando factoides, fatos novos para desviar a atenção da questão do Banco Master, que é gravíssima do ponto de vista de corrupção e de sonegação", declarou Alckmin.

A declaração do vice-presidente foi feita durante a cerimônia de entrega de seis veículos destinados a cidades do Litoral Norte de São Paulo, em Caraguatatuba (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira, 28, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou que o país está designando o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A decisão vai passar a valer a partir do dia 5 de junho.

"O Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Sua influência se estende por toda a nossa região e chega ao nosso país", escreveu Rubio no X.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é contrário à medida e o presidente se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último dia 7, na intenção de desarmar essa e outras medidas americanas que impactariam o Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terça-feira, porém, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que é pré-candidato à Presidência como opositor de Lula, se reuniu com Trump e, segundo ele, pediu ao presidente norte-americano a classificação do PCC e CV como organizações terroristas. A medida do Departamento de Estado ocorreu dois dias após o encontro.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
comando vermelho EUA organizações PCC Repercussão política terroristas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV