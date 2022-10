MEC anuncia desbloqueio de verba para universidades; vídeo

Da Redação

Após grande pressão e, por meio de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a decisão foi tomada

Na tarde desta sexta-feira (07), o ministrado da Educação, Victor Godoy, publicou um vídeo nas suas redes sociais anunciando que haverá o desbloqueio de verba para universidades e institutos financeiros, além da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

“Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades e para os institutos, que nós tratamos de caso a caso. E agora estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar a vida de todo mundo”, disse o ministro no vídeo. Assista no final da matéria

Um decreto presidencial, publicado no último dia 30 de setembro, determinou o represamento de 5,8% da verba do ensino superior vinculado ao Ministério da Educação. O bloqueio chegava a R$ 328,5 milhões para as instituições universitárias.

Organizações federais alertaram para a possibilidade de um colapso, com o fechamento de universidades, sem o pagamento de contas básicas como água e luz.

Fonte: Informações Metrópoles.

