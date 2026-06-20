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ELEIÇÕES 2026

MDB lança pré-candidatura de Rafael Greca ao Governo do Paraná

Participaram do evento o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi e o presidente estadual do partido e deputado federal Sérgio Souza, entre outros

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 22:20:42 Editado em 20.06.2026, 22:20:30
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MDB lança pré-candidatura de Rafael Greca ao Governo do Paraná
Autor Greca concede entrevista em Curitiba - Foto: Divulgação

O MDB do Paraná oficializou neste sábado (20), em Curitiba, a pré-candidatura do ex-prefeito Rafael Greca ao Governo do Estado. O anúncio foi feito durante encontro estadual da legenda, que reuniu lideranças de diversas regiões do Paraná.

-LEIA MAIS: Governo Lula reduz a 38% avaliação negativa e mantém percepção positiva de 32%, diz Datafolha

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Participaram do evento o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi; o presidente estadual do partido e deputado federal Sérgio Souza; o ex-senador Alvaro Dias; o ex-governador Orlando Pessuti; os deputados estaduais Anibelli Neto e Tercilio Turini; além de prefeitos, vereadores, representantes municipais e pré-candidatos a deputado estadual e federal.

Em seu pronunciamento, Rafael Greca reafirmou o compromisso de disputar o Governo do Estado.

“Eu sou o Rafael do Paraná. E tenho o dever, a obrigação e trago em meu coração a vontade de servir o Paraná”, declarou.

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MDB lança pré-candidatura de Rafael Greca ao Governo do Paraná
AutorEvento reuniu caciques do MDB estadual e nacional - Foto: Divulgação

Presidente estadual do MDB, Sérgio Souza destacou a trajetória política e administrativa do ex-prefeito de Curitiba e afirmou que o partido terá candidatura própria em 2026.

“Rafael tem história, experiência e, mais do que isso, tem uma proposta para o Paraná. Quer fazer em todo o estado o que realizou em Curitiba. O MDB tem candidato ao Governo do Estado. Não tem volta. É o 15, é Rafael Greca”, afirmou.

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O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, ressaltou a importância da construção de um projeto para o futuro do Paraná e classificou o momento como uma oportunidade de reflexão sobre os próximos anos do estado.

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