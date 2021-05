Mayra diz se lembrar de só uma visita de Bolsonaro à pasta para discutir ações

Continua após publicidade

Em depoimento à CPI da Covid, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, disse lembrar de apenas uma visita do presidente Jair Bolsonaro à pasta para discutir com toda a equipe ações de enfrentamento à pandemia.

"Acho que o presidente fez única visita ao ministério da Saúde, que me lembre, em reunião que foram apresentados planejamentos estratégicos das secretarias", afirmou ela ao vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que destacou a informação ao relator, Renan Calheiros (MDB-AL).

Mayra também respondeu a Randolfe não lembrar de ter visto o presidente fazer defesa do isolamento social em algum momento. A secretária ainda afirmou que não teve conhecimento da reunião no Palácio do Planalto em que se discutiu alterar a bula da cloroquina, para que o documento passasse a recomendar o remédio no tratamento da covid. O encontro foi revelado à CPI pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. "Qualquer medicamento só poder ter bula alterada pela Anvisa", lembrou Mayra aos senadores.

A secretária ainda foi questionada por Randolfe sobre um áudio revelado em que Mayra tece críticas à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). "Era uma constatação da época", disse.