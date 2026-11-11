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Master: Senado aprova convites a ministro e diretor da PF para falar sobre troca de delegados

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta quarta-feira, 11, convites ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para que prestem esclarecimentos sobre mudanças de funções dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, que atuavam no caso Master.

O ministro, o diretor-geral e os dois delegados também são chamados para falar sobre supostas modificações em relatórios da Polícia Federal a serem enviados à Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) que tratam de eventual envolvimento de ministros da Corte com o banqueiro Daniel Vorcaro. O presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) também foi chamado.

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Nesta terça, 10, Andrei Rodrigues rompeu com a ADPF. Como apurou o Estadão, ele estaria indignado com o que considera uma suposta omissão da entidade diante de reiterados ataques à corporação promovidos por deputados e senadores aliados do bolsonarismo. Em nota, a ADPF informou que "não possui divergências ideológicas" com Andrei "por um motivo simples: a entidade não segue ideologias".

A PF afastou das funções de chefias dois delegados que atuavam na coordenação de investigações relacionadas ao caso Master.

Em nota na segunda-feira, a PF afirmou que não se manifesta sobre atos de gestão de pessoal de forma individualizada e que "as designações e dispensa de funções de confiança do órgão são atos de gestão relacionados à organização interna da instituição, pautados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa."

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A PF ainda acrescentou que as funções de chefia e coordenação exercidas na corporação "não se confundem com as atividades finalísticas de condução de investigações e não implicam em qualquer alteração nas equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, inclusive aqueles relacionados às Operações Compliance Zero e Sem Desconto".

A PF também informou, na ocasião, que "o relatório solicitado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, por meio do Ofício nº 3467748, de 2 de outubro de 2026, encontra-se em elaboração, nos termos acordados na reunião realizada em 13 de outubro entre o presidente do STF e representantes da Polícia Federal".

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CASO MASTER/VORCARO/TROCA/DELEGADOS/SENADO/CONVITE/MINISTROS/DIRETOR/PF
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