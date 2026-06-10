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Master: PF faz buscas contra fraude de R$ 3 mi em fundo previdenciário de cidade pernambucana

Escrito por Fausto Macedo, Aguirre Talento e Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 10:17:00 Editado em 10.06.2026, 10:24:30
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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 10, a Operação Take Over para investigar irregularidades na gestão dos recursos do fundo previdenciário dos servidores públicos de Paulista, em Pernambuco, na região metropolitana da capital Recife. Segundo a investigação, R$ 3 milhões teriam sido direcionados a investimentos de alto risco no Banco Master em desacordo com normas legais e regras de governança.

O Estadão pediu manifestação ao fundo previdenciário de Paulista. O espaço segue aberto.

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Ao todo, os agentes cumprem dez mandados de busca e apreensão no Recife, no município de Paulista, e no Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, o vínculo entre o fundo previdenciário e o Master foi identificado a partir da troca de e-mails entre uma assessora comercial do banco de Daniel Vorcaro, alvo das buscas no Rio de Janeiro, e integrantes da gestão do instituto previdenciário PreviPaulista.

As apurações da PF indicam que decisões estratégicas sobre os investimentos teriam sido tomadas de forma isolada, sem observância de critérios de segurança, liquidez e transparência exigidos para aplicações de recursos públicos previdenciários.

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Paulista é um município limítrofe ao norte da capital pernambucana, integrante da região metropolitana do Recife. A cidade fica a uma distância de aproximadamente 18 km do centro do Recife e possui uma população estimada em 365 mil habitantes.

A investigação alcançou, até o momento, a gestão do PreviPaulista e a primeira camada de movimentação dos recursos. A PF busca esclarecer se houve gestão temerária ou fraudulenta, além de apurar possíveis crimes contra a administração pública e o sistema financeiro.

Os investigadores também tentam identificar eventual pagamento de vantagens indevidas a gestores do fundo previdenciário.

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