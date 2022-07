Mario Frias recebe alta após uma semana internado

(via Agência Estado)

O ex-secretário especial da Cultura Mario Frias recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 12, após passar uma semana internado em decorrência de um enfarte agudo do miocárdio. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Santa Lúcia, localizado em Brasília, ele apresenta quadro estável, mas continuará em acompanhamento ambulatorial com cardiologista.

"Graças a Deus tive alta hoje. Já estou em casa com minha família. Foram dias muito difíceis, de dor e de muita agonia. Agradeço por todas as orações e mensagens ao longo desses dias, sou muito grato por todo o carinho que sempre recebi, por todo apoio e todo cuidado", publicou Frias na terça-feira. Ele foi liberado do hospital por volta das 16 horas.

Frias vinha passando por exames e monitorava problemas cardíacos nas semanas anteriores à sua internação. Ele já havia sido internado por causa de um princípio de enfarte em maio de 2021. Tanto naquela ocasião quanto na mais recente, ele teve de passar por cateterismo.

Frias foi exonerado da Secretaria da Cultura para concorrer a deputado federal nas eleições deste ano. Em seu lugar, assumiu o número 2 da pasta, Hélio Ferraz de Oliveira.