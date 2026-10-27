Marinho sobre Flávio Bolsonaro: 'Nós todos não temos ainda informações sobre o seu paradeiro'

O líder da oposição no Senado e ex-coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, senador Rogério Marinho (PL-RN), negou ter ciência de que o candidato derrotado tenha ido para os Estados Unidos.

"Nós todos não temos ainda informações sobre o seu paradeiro, apenas algumas notícias que já saíram na imprensa, inclusive de outros países, que demonstram que pode ter havido um deslocamento do senador Flávio para um outro país", declarou a jornalistas, em frente à sede nacional do PL, em Brasília.

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Marinho relatou ter encontrado Flávio no final da tarde de segunda-feira, 26, e afirmou ter conversado com o senador sobre a necessidade de agradecer pela votação no segundo turno da eleição presidencial. Segundo o líder da oposição, após as notícias de que o ex-candidato havia deixado o Brasil, Flávio teria lhe enviado uma mensagem.

"Recebi por parte dele uma mensagem no telefone, uma mensagem de texto, onde ele dizia que iria dar um tempo hoje e que depois conversaria conosco. E pronto. Foi a única comunicação que eu tive com ele, acho que em torno de 8 horas da manhã. De lá para cá, nós não tivemos mais nenhuma informação a respeito do senador Flávio", afirmou.

O senador disse estar "surpreso" com a informação e negou ter notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia receber o ex-presidenciável no país norte-americano.

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Marinho ressaltou, porém, que o pedido de medidas cautelares contra Flávio feito pela Polícia Federal (PF) após o resultado do segundo turno é uma situação que "precisa ser esclarecida" e classificou como um ato persecutório.

"Numa democracia, é muito estranho que um candidato a presidente da República, após a proclamação do resultado, seja objeto de uma medida cautelar, no inquérito em que o principal motivo caiu por terra, para a retenção dos seus passaportes. Me parece uma preparação para uma coisa mais persecutória. Então, nós, evidentemente, não fomos informados, mas até compreendo, caso o senador Flávio tenha saído do Brasil com a sua família", afirmou.

O líder da Oposição no Senado disse que a reunião convocada na sede do PL serviu para tratar da eleição para as presidências das duas casas legislativas.

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Por fim, ele declarou que parlamentares do PT teriam informações privilegiadas de que outras pessoas da direita seriam presas e lembrou a ordem do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), para investigar possível interferência estrangeira nas eleições brasileiras.

"Nós temos o fato de que hoje foi aberto um inquérito por parte do senhor Dino, alegando que houve interferência estrangeira nas eleições. E todos nós sabemos também que um dos motivos que permite que haja a cassação do registro de um partido político é se houve recursos estrangeiros em campanha por parte de organizações de outros países. Então, é muito sério o que está acontecendo no Brasil", finalizou.