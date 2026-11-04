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Marinho reitera candidatura, diz ter pelo menos 40 votos e critica Alcolumbre

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Rogério Marinho (PL-RN) reiterou há pouco, a senadores do PL, sua intenção de concorrer à presidência do Senado. Em determinado momento, Marinho deu uma indireta ao governo Lula e disse que, sob seu comando, o Senado não seria omisso com eventuais descumprimentos da lei de responsabilidade fiscal - o que pode resultar em impeachment do presidente da República.

"Seremos um presidente que, apoio do povo, faremos cumprir a Constituição ... Se a lei de responsabilidade for descumprida, não seremos omissos, cumpriremos a lei", afirmou.

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Marinho voltou a criticar Lula nominalmente e disse que o presidente é um "Robin Hood às avessas, que dá com uma mão e tira com a outra".

O parlamentar disse considerar ter mais de 40 votos hoje e criticou o atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que deve tentar a reeleição com o apoio do governo e da esquerda. Marinho falou que Alcolumbre tentará captar votos "com recursos e verbas".

O senador chamou o movimento pró-Lula criado por André Janones como um "Exército de mentira". Falou, entanto, que, se eleito, não usaria o comando do Senado para barrar todas as medidas do governo Lula.

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"Se Deus quiser, seremos presidente do Congresso. Respeitarei dissidência, porque somos democratas e queremos diálogo", disse. "Não seremos inconsequentes, não paralisaremos governo".

Segundo ele, se o Palácio do Planalto enviar "medidas boas", o Senado as aprovará.

Em outro momento, Marinho se emocionou ao comentar a derrota de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e disse, sem provas, que o "Zero Um" enfrentou uma "Polícia Federal aparelhada".

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CÂMARA/PRESIDÊNCIA/DISPUTA/DIREITA/MARINHO
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