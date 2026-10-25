Marinho: "Hoje o Brasil tem a oportunidade de virar a página!"

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha do candidato Flávio Bolsonaro (PL), publicou, neste domingo, em sua rede social que o Brasil tem a chance de mudar com o voto de hoje.

"Hoje o Brasil tem a oportunidade de virar a página! ???? É dia de fazer valer a voz do povo, defender a liberdade, a segurança e a democracia. Que a coragem abra caminho para um novo tempo! Que o futuro seja de união, reconstrução e orgulho de ser brasileiro. O Brasil pertence ao seu povo! Hoje é dia de 22 flavio presidente. O Brasil vai vencer!".