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Marinho: "Hoje o Brasil tem a oportunidade de virar a página!"

Escrito por Soraia Budaibes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha do candidato Flávio Bolsonaro (PL), publicou, neste domingo, em sua rede social que o Brasil tem a chance de mudar com o voto de hoje.

"Hoje o Brasil tem a oportunidade de virar a página! ???? É dia de fazer valer a voz do povo, defender a liberdade, a segurança e a democracia. Que a coragem abra caminho para um novo tempo! Que o futuro seja de união, reconstrução e orgulho de ser brasileiro. O Brasil pertence ao seu povo! Hoje é dia de 22 flavio presidente. O Brasil vai vencer!".

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