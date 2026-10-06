Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Marinho é tratado por aliados como futuro presidente do Senado em evento de Flávio

Escrito por Naomi Matsui, enviada especial (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador Rogério Marinho (PL-RN) foi tratado como futuro presidente do Senado por aliados do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), durante evento em Goiânia (GO).

Um deles foi o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que oficializou seu apoio a Flávio nesta terça-feira, 6. Segundo Caiado, "Marinho está pronto para assumir a Presidência do Senado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O senador eleito por Goiás Gustavo Gayer (PL) foi na mesma linha. "Essa vai ser a peça fundamental para salvar o Brasil", disse o senador referindo-se a Marinho, que também estava no palco.

Como mostrou o Broadcast Político (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Marinho já iniciou as articulações para concorrer ao comando da Casa Alta em 2027. Na segunda-feira, 5, ele evitou confirmar que será candidato, mas disse ser natural que o PL aspire o posto, devido ao tamanho da bancada.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/SENADO/MARINHO/VAGA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV