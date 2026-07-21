Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Marinho diz que PL ainda não convidou ninguém para vice: 'Prefiro não fulanizar o processo'

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 19:34:00 Editado em 21.07.2026, 19:42:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira, 21, que o PL ainda não convidou ninguém para ser vice de sua chapa presidencial. A declaração vem após o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, ter dito que as conversas com a senadora Tereza Cristina (PP-MS) não avançaram.

"Existem várias pessoas que estão sendo levadas em consideração. Prefiro não fulanizar o processo, até porque tem pessoas de partidos que não estão confirmados que estarão conosco. Depois dessa definição é que poderíamos definir quem será essa candidata e fazer um convite formal. Não fizemos convite a ninguém, que eu saiba. Houve sondagens, é evidente, mas convite mesmo eu acredito que não tenha havido", declarou a jornalistas, na sede do PL, em Brasília, após reunião com Flávio e Valdemar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao ser questionado se um possível nome seria o da administradora Daniella Marques, Marinho respondeu: "Sabemos que é importante termos uma mulher, mas não uma mulher por ser mulher, em função do gênero, alguém que tenha representatividade, legitimidade, capacidade de interlocução, consiga se comunicar da maneira adequada com o eleitorado feminino".

Flávio já sinalizou a intenção de escolher uma mulher para o posto, de olho no público feminino. Valdemar Costa Neto defendia o nome de Tereza Cristina, com o argumento de que agregaria votos. Outros nomes ventilados são Daniella Marques e a deputada Simone Marquetto (PP-SP).

Palanques estaduais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marinho admitiu haver uma preocupação sobre o fechamento de palanques de Flávio em Estados como o Rio de Janeiro e Minas Gerais. "Preocupação sempre há, mas temos caminhos a serem percorridos. Estamos tranquilos que vamos fechar bons palanques nos dois Estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, já temos nossa candidato a governador e ao Senado", declarou, referindo-se a Douglas Ruas (PL), nome do PL para o governo do Rio, e de Carlos Portinho (PL), ao Senado.

A sigla também sofre indefinições em Estados com o Distrito Federal, após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmar que pode desistir de concorrer.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 Flávio Bolsonaro pl Rogério Marinho vice
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV