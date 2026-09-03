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Marinho diz que Moraes usa inquérito das fake news para constranger Mendonça

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O líder da oposição no Senado e coordenador-geral da campanha à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Rogério Marinho (PL-RN), divulgou nesta quinta-feira, 3, uma nota com fortes críticas à atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. No texto, o parlamentar acusa o magistrado de transformar o chamado inquérito das fake news em um "instrumento de poder pessoal" para constranger o ministro André Mendonça, também do STF.

Marinho afirma que a investida ocorre no momento em que Mendonça conduz apurações sobre "fatos graves" que envolvem Moraes, o que configura, na avaliação dele, uma "inversão intolerável de valores".

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"Quem deveria prestar esclarecimentos às instituições e ao povo brasileiro utiliza poderes investigativos excepcionais sob seu comando para constranger quem supervisiona uma investigação séria", diz Marinho.

Ainda de acordo com o líder da oposição, a perpetuação do inquérito aberto há sete anos gera uma contínua "deterioração institucional" e "corrói" a autoridade do STF. O parlamentar ainda convoca uma manifestação para o 7 de Setembro para exigir o fim do que classificou como "práticas de exceção" e "abuso de poder". "Fora Lula! Fora Moraes!", conclui o texto.

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