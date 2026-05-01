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Marinho: deputados precisam encarar projetos do fim da 6x1 e de trabalhadores por app

Escrito por Marianna Gualter e Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 01.05.2026, 20:29:00 Editado em 01.05.2026, 20:37:37
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O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que daria um recado ao Congresso Nacional, ao discursar nesta sexta-feira em ato das centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalho, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Na sequência, disse que os deputados e senadores precisam "encarar para valer" a regulamentação do trabalho por aplicativo e a PEC sobre a escala 6x1.

"Como disse o Boulos, no ano que vem, nós queremos estar aqui com o pátio lotado mais uma vez para comemorar o 1º de maio em uma escala que seja melhor do que a escala de hoje. Ou seja, o último 1º de maio trabalhando 6x1. Esse é o recado importante", disse.

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No momento da declaração, o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, dividia o palco com Marinho. Minutos antes, Boulos também fez um discurso favorável ao fim da escala 6x1.

"O nosso Lula mandou para o Congresso o projeto para acabar com a escala 6x1 no Brasil. E essa é a luta. Agora está na mão do Congresso Nacional. Todo trabalhador e toda trabalhadora que está aqui sabe que a gente não conquistou nada sem luta, sem mobilização. E é por isso que a gente chama vocês de novo paras ruas, para a luta, para gente garantir dois dias de descanso para o trabalhador e para trabalhadora. Para a gente acabar com a 6x1", disse Boulos.

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1º de maio Congresso Nacional Dia do Trabalho escala 6x1 Luiz Marinho
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