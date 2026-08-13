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Marina Silva registra candidatura ao Senado por SP e declara R$ 274 mil em bens

Escrito por Gabriel Serpa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) teve sua candidatura ao Senado Federal registrada na Justiça Eleitoral nesta quinta-feira, 13. Foram declarados R$ 274,5 mil ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Há quatro anos, Marina declarou patrimônio estimado em R$ 120,9 mil.

Candidata por São Paulo, ela informou possuir R$ 102,4 mil em imóveis, outros R$ 91,7 mil em caderneta de poupança, mais R$ 57,9 ,mil em depósitos bancários e R$ 16,7 mil em aplicações de renda fixa. Ela ainda declarou um título de previdência privada estimado em R$ 5,5 mil.

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Esta é a sexta eleição que a ex-ministra dos três governos Lula disputa desde 2010, quando se lançou pela primeira vez à Presidência da República, à época pelo Partido Verde (PV).

Em 2014, Marina foi vice-presidente na chapa de Eduardo Campos (PSB) até o acidente que vitimou o ex-governador de Pernambuco. Marina assumiu a cabeça da chapa e recebeu 22,1 milhões de votos válidos de 21% dos eleitores daquele ano, no primeiro turno.

Já filiada à Rede Sustentabilidade, ela concorreu à Presidência pela terceira vez em 2018 e, quatro anos depois, se lançou como deputada federal por São Paulo, cargo que ocupa até o momento. Ao lado de Simone Tebet (PSB), Marina compõe a chapa 100% feminina, apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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