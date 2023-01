Marina Silva é hostilizada em restaurante; outros clientes a defendem

Da Redação

Marina Silva (Rede), ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, foi hostilizada enquanto almoçava em um restaurante, em Brasília, na tarde desta segunda-feira (02). A grande confusão aconteceu no restaurante Greens, e clientes do próprio estabelecimento passaram a defender a política.

Conforme informações, uma mulher teria dito que os verdadeiros patriotas irão retornar e que Marina deveria sentir vergonha por trabalhar lado a lado com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República. A ministra precisou da ajuda de funcionários do restaurante para sair do local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que diversos presentes comemoram a saída de Marina do estabelecimento, com segurança e sem mais problemas. É possível ouvir quando uma pessoa grita: “Viva o amor, viva a tolerância”. A ex-senadora responde com um gesto de coração.

Assista:

Ministra Marina Silva foi ofendida por uma Bolsonarista em restaurante de Brasília. Os clientes defenderam a ministra e em seguida a bolsonarista foi expulsa do local. pic.twitter.com/Sn27Hv9cth — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) January 2, 2023





A posse de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente deve acontecer na próxima quarta-feira (04). Já nesta segunda-feira (02), o governo Lula publicou uma série de decretos ambientais, indicados pelo grupo de trabalho ambiental da transição.





Fonte: Informações Banda

