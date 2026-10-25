Marina Silva deputada diz que hoje é "Dia de exercer a cidadania e a democracia"

A deputada Marina Silva (Rede/PSOL-SP) publicou, nesta manhã, um vídeo nas redes sociais reforçando que hoje é o dia do cidadão brasileiro exercer seus direitos e deveres.

"Dia de exercer a cidadania e fortalecer a nossa democracia! Bom dia a todas e todos que já estão a caminho de fazer a sua parte. É dia da gente fazer brilhar nossa estrela", afirmou.

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Mais cedo, a parlamentar acompanhou a votação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , em São Bernardo do Campo. Também estiveram presentes o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet, o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin.