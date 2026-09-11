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Marina e Simone têm 13% para o Senado de SP; André, 11%; Derrite, 10%, aponta Datafolha

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) têm 13% das intenções de voto na disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. André do Prado (PL) aparece com 11% e Guilherme Derrite (PP), com 10%. Os quatro estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.

Ricardo Salles (Novo) registra 5%. Geraldo Rufino (Podemos) e Guto Schiavetto (Missão) têm 3% cada. Soninha Francine (Cidadania), Marcio Alves (UP), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), William Teixeira (Agir) e Maíra de Souza (UP) aparecem com 2% cada. Ednelson Cesaretti (PCO) tem 1%, enquanto Weller Gonçalves (PSTU) e Petter Maahs (PCB) não pontuaram. Brancos, nulos ou nenhum somam 18% e os indecisos, 14%.

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O cenário considera as menções para a primeira e a segunda vagas ao Senado em um total reduzido a 100%, mantendo a proporção entre candidatos, votos brancos e nulos e indecisos.

Os resultados não podem ser comparados diretamente com a rodada anterior porque Guto Schiavetto passou a integrar a lista de candidatos testados nesta pesquisa. No momento do registro do levantamento anterior, o candidato do Missão ainda não constava no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Primeiro voto

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Considerando apenas a primeira escolha para o Senado, Marina Silva, Simone Tebet e Guilherme Derrite registram 15% cada. André do Prado aparece com 13%.

Ricardo Salles e Geraldo Rufino têm 3% cada. Guto Schiavetto, Maíra de Souza e Marcio Alves registram 2% cada. Dra. Eliana Ferreira, Soninha Francine e William Teixeira têm 1% cada. Ednelson Cesaretti, Weller Gonçalves e Petter Maahs não pontuaram. Brancos, nulos ou nenhum somam 16% e os indecisos, 11%.

Segundo voto

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Na segunda escolha para o Senado, Marina Silva e Simone Tebet aparecem com 11% cada, seguidas por André do Prado, com 9%. Ricardo Salles e Guilherme Derrite têm 6% cada.

Soninha Francine, Guto Schiavetto, Geraldo Rufino e Marcio Alves registram 3% cada. William Teixeira, Dra. Eliana Ferreira e Maíra de Souza têm 2% cada. Ednelson Cesaretti aparece com 1% e Petter Maahs não pontuou. Brancos, nulos ou nenhum somam 20% e os indecisos, 17%.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 68% estão indecisos. Simone Tebet, Guilherme Derrite e Marina Silva são citados por 5% cada, enquanto André do Prado aparece com 2%. Outras respostas somam 5%, brancos, nulos ou nenhum, 8%, e menções ao PT ou a um candidato do partido não pontuaram.

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O Datafolha ouviu 1.610 eleitores de São Paulo entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-04189/2026.

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