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'Maria Corina faz isso há muito tempo', diz Marinho sobre Flávio liderar oposição do exterior

Escrito por Guilherme Caetano (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, afirmou nesta terça-feira, 27, não ter sido informado sobre a viagem do aliado ao exterior e que ele poderá liderar a oposição de fora do Brasil.

Aliados dizem que Flávio deixou o País rumo aos Estados Unidos, mas ele ainda não foi localizado. A Polícia Federal (PF) apura o caso, uma vez que ele estava proibido por determinação judicial de sair do território nacional.

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"A Maria Corina (opositora do governo chavista na Venezuela) faz isso há muito tempo" declarou Marinho após ser questionado pelo Estadão se Flávio será capaz de liderar a oposição diretamente de um país estrangeiro.

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, ficou 10 meses no exílio. Ela reapareceu na Venezuela neste domingo, 25. É a primeira vez que ela regressa ao país desde dezembro, cerca de um mês antes de os militares dos Estados Unidos deporem o então presidente, Nicolás Maduro (que está preso em território americano). Corina anunciou a chegada nas redes sociais. "Estou aqui. Com vocês", disse.

Em vídeo publicado na segunda-feira, um dia após ser derrotado pelo presidente Lula na disputa eleitoral, Flávio pediu a cassação da chapa do PT por abuso de poder e afirmou que iria liderar a oposição ao governo Lula.

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