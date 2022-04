Marco Vinholi substitui Bruno Araújo na coordenação da campanha de João Doria

Da Redação

A equipe do pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB João Doria comunicou nesta quinta-feira (14) a substituição de Bruno Araújo do posto de coordenador-geral da campanha pelo presidente-geral do partido em São Paulo, Marco Vinholi.

Em nota, o partido diz que Araújo, que é presidente nacional do PSDB, havia sido convidado por Doria para a função. Mas em recentes manifestações durante entrevistas e encontros empresariais, relativizou a candidatura de Doria - que venceu as prévias do partido em novembro. "Essa postura, considerada pouco agregadora, motivou a decisão", informa a nota.

O PSDB acrescenta que Marco Vinholi "desempenhou papel fundamental no fortalecimento do PSDB no Estado e é considerado um hábil articulador político por sua ampla capacidade de diálogo".