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Marco Rubio nega que EUA tenham ajudado Flávio Bolsonaro a fugir do Brasil

Escrito por Juliana Machado (via Agência Estado)
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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou neste sábado, 31, que o país não facilitou a fuga do senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais brasileiras, Flávio Bolsonaro (PL).

"Não facilitamos nada. Soubemos que ele chegou aos EUA, ele já tinha um visto garantido e o presidente tomou a decisão de permitir que ele entrasse, mas não estávamos envolvidos em nenhum dos arranjos para ele sair do País", afirmou Rubio, durante entrevista coletiva em Atlanta, onde foi realizado o encontro do G20.

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O secretário também afirmou que os EUA não estavam envolvidos diretamente "em qualquer um dos movimentos" feitos por Flávio, mas que o presidente norte-americano, Donald Trump, havia deixado claro que, se ele chegasse a uma alfândega dos EUA, "receberia um 'parole' autorização temporária por razões humanitárias para entrar no país".

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FLÁVIO BOLSONARO/FUGA/EUA/MARCO RUBIO/NEGATIVA
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