Marco Rubio 'é latino-americano frustrado', diz Lula a ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (3) que foi pego de surpresa na terça (2) com a decisão dos Estados Unidos de sugerir novas tarifas ao Brasil porque saiu da conversa com Trump convencido de que tinham estabelecido uma nova lógica no diálogo entre os dois países.

"Confesso a vocês que fui pego de surpresa ontem (terça) e antes de ontem (segunda-feira) com a decisão deles. E mais ainda, o que é triste, é que tem brasileiros que não vou citar nomes aqui, fomentando essa briga na perspectiva de que se ele taxar a gente ele vai prejudicar uma candidatura a Presidente da Republica e um imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula", afirmou na abertura da reunião ministerial - numa referência ao rival Flávio Bolsonaro (PL).

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Lula afirmou ainda que não se pode aceitar o tratamento que os EUA deram ao Brasil nesta semana e que ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os norte-americanos. Disse que haviam acordado em debater divergências em 30 dias.

Ele voltou a criticar o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao dizer que ele não gosta da América Latina e que este disse que EUA estão fazendo América Latina próxima, menos Nicarágua, Cuba e Brasil.

"Esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil ele é um latino-americano frustrado, não sei se ele nasceu em Cuba, parece que ele é filho de pessoas que nasceu em Cuba", completou.