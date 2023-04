Marco do saneamento e vacinação são pautas de Beto Preto em Brasília

Da Redação

Deputado federal Beto Preto (PSD)

O deputado federal Beto Preto (PSD) apresentou um requerimento na Comissão de Saúde da Câmara, em Brasília, propondo uma audiência pública com a participação da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) na discussão do Marco do Saneamento. O parlamentar acredita que o assunto é de extrema importância e que os representantes municipais devem participar.

O Governo Federal também editou recentemente dois decretos que estabelecem diretrizes sobre a capacidade financeira de estatais de saneamento e a regionalização do serviço.

Beto Preto também reforçou o tema da vacinação. O Paraná vai realizar o Dia D da multivacinação, no próximo sábado (15/4), uma ação da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) em todos os municípios para que a população possa atualizar a carteira vacinal.

