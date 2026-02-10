Marco Buzzi pede afastamento por 90 dias do STJ após acusações de assédio sexual

O ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pediu afastamento do cargo por 90 dias nesta terça-feira, 10. Em mensagem enviada aos colegas, Buzzi voltou a negar acusações de que teria cometido crimes sexuais contra duas mulheres.

Segundo a assessoria de imprensa do ministro, consta do pedido que o paciente apresenta problemas cardíacos.

A primeira acusação veio à tona na semana passada, quando a família de uma jovem de 18 anos procurou ministros da Corte. Segundo os relatos, a vítima passava férias com os pais e a família do ministro no imóvel dele, localizado em Santa Catarina. O ministro teria tentado agarrar a jovem à força.

O caso está sendo investigado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF). O STJ abriu uma sindicância para apurar os relatos. Nesta terça-feira, a Corte realiza nova sessão a portas fechadas para decidir se abre nova sindicância para averiguar a segunda denúncia.

Na denúncia divulgada nesta semana, uma mulher que trabalhou com o ministro relatou fatos similares ao primeiro caso. Os dois processos estão sob sigilo no CNJ.

Os advogados João Costa, João Pedro Mello e Maria Fernanda Saad, que conduzem a defesa de Buzzi, dizem que ele "não cometeu qualquer ato impróprio". A defesa afirma que "vazamentos instantâneos de informações sigilosas sobre fatos não verificados são um truque sórdido", e que "tribunais, com magistrados experientes e ritos depurados ao longo de séculos, não podem ser substituídos por 'juízes' e opiniões inflamadas".