Marcelo Xavier, presidente da Funai, é exonerado; saiba mais

O agora ex-presidente da Funai, Marcelo Xavier

O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, deixou o cargo. A portaria com a sua exoneração está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29), e foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira.

Marcelo Xavier assumiu o comando da Funai em julho de 2019. Ele substituiu o general Franklimberg Ribeiro de Freitas, que deixou o cargo em junho do mesmo ano. Xavier presidiu a Fundação em um período de invasões recordes de terras indígenas, com destaque ao crescimento do garimpo ilegal nas terras protegidas.

O agora ex-presidente da Funai esteve pessoalmente envolvido em um caso envolvendo suspeitas de ocupação ilegal dos territórios. Um áudio interceptado pela Polícia Federal (PF) apontou Xavier oferecendo ajuda a um servidor preso após participação em um esquema ilegal de aluguel de terras indígenas no Mato Grosso.

Na época das acusações, a Funai negou irregularidades e disse que o áudio estava "descontextualizado".

Recentemente, Marcelo Xavier viu a sede da Funai como alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela PF no dia 14 de dezembro, em uma operação contra a grilagem de terras no Pará.

A casa do coordenador geral de indígenas isolados, Geovânio Katukina, também foi alvo dos agentes.

Fonte: Informações UOL.

