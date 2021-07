Manifestantes vão às ruas na capital federal em ato contra Bolsonaro

Da Redação

Manifestantes foram às ruas de Brasília na tarde deste sábado, 24, para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. O ato começou com concentração de pessoas e carros de som no início da Esplanada dos Ministérios, em frente à Biblioteca Nacional. Em seguida, os manifestantes caminharam com placas e cartazes em direção ao Congresso Nacional.

continua após publicidade .

Além de "fora, Bolsonaro", com a defesa do processo de impeachment do presidente, manifestantes fizeram críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e à proposta de implementação do voto impresso, bandeira de Bolsonaro.

Atos contra o governo foram registrados em outras capitais do País e do mundo. Os movimentos contam com apoio de movimentos sociais e políticos de oposição.

continua após publicidade .

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), participa do ato em Brasília. A parlamentar publicou fotos e fez transmissões ao vivo do local do protesto. "É o povo na rua por vacina no braço, comida no prato e fora genocida", escreveu em suas redes sociais. Outros políticos também participaram de manifestações em outros Estados do País durante este sábado.