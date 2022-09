Manifestantes pró-democracia aderem ao Grito dos Excluídos em ato no Rio

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Manifestantes pró-democracia participaram na manhã desta quarta-feira, 7, de um protesto no centro do Rio, em defesa de políticas públicas de inclusão social e direitos às populações mais vulneráveis. A ação integrou a 28ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, organizado por movimentos sociais, religiosos e centrais sindicais, uma mobilização que ocorre desde 1995 e previa manifestações neste ano em diferentes Estados do País.

continua após publicidade .

Na capital fluminense, a concentração estava marcada para as 9 horas, na esquina da Rua Uruguaiana com a Avenida Presidente Vargas.

O ato percorreu a principal avenida do centro da cidade, chegando a interditar parte das pistas lateral e central, de acordo com informações do Centro de Operações Rio. Houve protesto também na altura do Monumento a Zumbi.

continua após publicidade .

De acordo com uma postagem da Polícia Militar no perfil oficial da corporação no Twitter, o secretário da PM do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Luiz Henrique Pires, esteve nas imediações do ato, "orientando a execução do policiamento implantado para as manifestações populares do Feriado da Independência na Área de policiamento do 5º BPM, Centro do Rio".

Pires também acompanhou o trabalho de segurança pública na sede do Centro de Comando e Controle e na orla de Icaraí, Niterói, Região Metropolitana do Rio.