Manifestantes bolsonaristas incendeiam carro ao parar rodovia em MS

José Maria Tomazela (via Agência Estado)

Manifestantes bolsonaristas incendiaram um carro durante bloqueio da rodovia BR-163, nesta sexta-feira, 18, em Dourados, em Mato Grosso do Sul. O grupo ateou fogo em uma barricada de pneus no momento em que o automóvel passava pelo local. O motorista conseguiu sair do veículo em chamas sem ferimentos. O carro, um Fiat Uno, foi destruído pelo incêndio.

O projeto fez parte da retomada dos bloqueios em rodovias federais depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o bloqueio das contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos no início de novembro. Conforme testemunhas, uma carreta bitrem chegou ao local e quatro homens descarregaram os pneus sobre a rodovia, na altura do Trevo da Bandeira.

Em seguida, eles atearam fogo. As chamas atingiram o carro que passava e uma densa cortina de fumaça cobriu a rodovia. Houve congestionamento no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram mobilizadas para apagar as chamas e liberar a estrada, que ficou bloqueada durante cerca de 40 minutos.

Conforme o inspetor da PRF de Dourados, Waldir Brasil, testemunhas disseram que o condutor do carro tentou furar o bloqueio. Ele não tinha sido localizado até o início da noite. O policial disse que alguns manifestantes já foram identificados e serão responsabilizados pelo bloqueio.

Havia manifestações, sem interdição de rodovias, em outros pontos do Mato Grosso do Sul, como no km 427 da BR-060, em Sidrolândia; km 92 da BR-158, em Paranaíba; km 207 da BR-163, em Caarapó, e km 324 da BR-163, em Rio Brilhante. Em Maracaju, os manifestantes se concentram no km 364 da BR-267 e, em Miranda, há protesto no km 556 da BR-262.