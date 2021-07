Manifestação contra Bolsonaro tem depredação em SP; vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na capital paulista, neste sábado (03) a manifestação nacional anti-Bolsonaro convocada por partidos de esquerda e entidades, terminou com o registro de depredação contra patrimônio público e agências bancárias, além de violência contra policiais que davam segurança ao ato.

Alguns manifestantes atearam fogo em pontos de ônibus e quebraram vidros de agências com caixas eletrônicos em funcionamento. Eles entraram em confronto com soldados da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) e agentes de segurança de uma estação de metrô. Segundo a PM, foram atirados coquetéis ‘molotov’ contra os seguranças e os policiais.

O protesto durou várias horas com discursos políticos contra o governo, mas no final a dispersão dos grupos teve as ocorrências registradas e transmitidas ao vivo por TVs e páginas das redes sociais.

O ato aconteceu em várias cidades e teve maior adesão em 25 capitais do país. Em São Paulo, foram empregados 600 policiais para a segurança e realização do evento.

Assista: