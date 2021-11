Da Redação

Mandetta desiste de disputar à Presidência em 2022

O cenário político está começando a esquentar por conta das eleições de 2022. Um exemplo disso é que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), desistiu de se candidatar à Presidência da República. Mandetta deve disputar uma vaga para o Legislativo.

A informação foi confirmada por Luciano Bivar (PSL-PE), presidente do PSL e que irá comandar o União Brasil, legenda que surgirá com a fusão do partido com o DEM.



“O Mandetta declinou e pretende sair candidato para o Senado ou Câmara no Mato Grosso do Sul. Nós queremos sair com uma candidatura própria, mas não descartamos fazer composições”, disse Bivar.

Com a desistência de Mandetta, o União Brasil fica sem postulantes ao Planalto. Além do ex-ministro, se colocavam como presidenciáveis o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o apresentador de TV, José Luiz Datena. Os dois decidiram, porém, se filiar ao PSD. Pacheco segue como pré-candidato ao Planalto. Datena pretende tentar uma vaga no Senado.

Mandetta é entusiasta de uma candidatura da terceira via e fez gesto público a Sergio Moro ao comparecer à cerimônia de sua filiação ao Podemos.

