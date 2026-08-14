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'Make Humanity Great Again': Augusto Cury adapta Trump em proposta de governo

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O escritor Augusto Cury (Avante) estreia nas urnas nas eleições de 2026 adaptando o slogan de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em seu plano de governo.

"Make Humanity Great Again" (fazer a humanidade grande de novo) é o título da proposta do candidato para combater a fome no mundo. O termo é uma adaptação do mote "Make America Great Again" de Trump e seus apoiadores.

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"O Brasil como o maior exportador mundial de alimentos deve ter um líder que não apenas se preocupa com o combate da fome em nosso país, mas deve ter o dever moral de propor soluções para combater a fome mundial", diz o plano.

As propostas do candidato incluem a criação de um Fundo Internacional de Erradicação da Fome, financiado com 0,5% do comércio global e 2% da indústria mundial de armamentos. "Nossa proposta é simples e possível", destaca o texto.

Pelo plano, os recursos do fundo seriam divididos em três eixos. Segundo ele, 80% iriam para o combate imediato à fome, com distribuição de alimentos, nutrição infantil, merenda escolar e formação de estoques estratégicos. Outros 10% seriam destinados ao fortalecimento da agricultura sustentável e familiar, com tecnologia, irrigação e assistência técnica. Os 10% restantes financiariam a criação de um "Banco Mundial do Empreendedor", com microcrédito e capacitação para pequenos empreendedores.

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O texto propõe que o fundo seja administrado por organismos internacionais, entre eles ONU, FAO, Programa Mundial de Alimentos, Banco Mundial e países do G20.

O plano não detalha como o Brasil promoveria a adesão de outros países a esse mecanismo de arrecadação. A proposta foi registrada na noite desta quinta-feira, 13, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além disso, o projeto de Cury inclui uma mudança na constituição brasileira do regime presidencialista para o semipresidencialista. Também propõe uma reforma no Supremo Tribunal Federal (STF) e na pasta das Relações Exteriores. Essas missões ficariam a cargo do vice da chapa Júlio Delgado.

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Augusto Cury eleições 2026 Governo presidência proposta
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