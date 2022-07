Major Vitor Hugo é oficializado pelo PL candidato ao governo de Goiás

Eduardo Gayer, enviado especial (via Agência Estado)

Na presença do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Major Vitor Hugo (PL-GO) foi oficializado nesta sexta-feira, 29, em convenção do PL de Goiás, candidato a governador do Estado. A vice ainda não foi definida. O ex-senador Wilder Morais (PL) tentará um retorno ao Senado em chapa pura.

Eleito pelo extinto PSL na onda bolsonarista, Major Vitor Hugo foi líder do governo federal na Câmara dos Deputados de janeiro de 2019 a agosto de 2020, quando foi substituído por Ricardo Barros (PP-PR), do Centrão.

Já Morais foi senador de 2012 a 2019 após assumir o cargo de Demóstenes Torres, cassado há dez anos por favorecimento ao bicheiro Carlinhos Cachoeira.

O lançamento de Vitor Hugo ao governo envolve a estratégia de Bolsonaro de montar palanques nos Estados para viabilizar sua campanha à reeleição. O favorito na corrida pelo Executivo local, no entanto, é o atual governador, Ronaldo Caiado (União Brasil), antes bolsonarista, mas rompido com o Palácio do Planalto desde o início da pandemia de covid-19 por divergências na condução da política sanitária no País.

De acordo com a mais recente pesquisa RealTime Big Data, Caiado tem 37% das intenções de voto. Em seguida, vêm o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 20%; e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota), que marca 19%. Vitor Hugo pontua 10%.