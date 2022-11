'Mais do que para Lula, Bolsonaro perdeu para si mesmo', diz Zema

Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou na quinta-feira, 17, que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), perdeu a eleição por não ter se comunicado adequadamente com a população durante seu mandato. O mineiro elogiou o chefe do Executivo, de quem foi aliado no segundo turno, mas disse que seus discursos deixavam as pessoas "angustiadas", especialmente durante a pandemia.

"Mais do que ter perdido para o próprio candidato Lula, o presidente Bolsonaro perdeu para si mesmo, devido à forma de condução da comunicação", declarou Zema. "O próprio presidente, que tem boas intenções, muitas vezes em seus discursos ele acabou não sendo feliz. (...) Durante a pandemia, a comunicação do governo federal deixou muito a desejar. Quando você está lidando com algo que você não conhece, é bom você não menosprezar. Você está menosprezando algo que alguém está aflito em relação àquilo, então acaba tendo um reflexo negativo", afirmou, em entrevista à rádio Super FM.

O governador mineiro anunciou apoio a Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial logo após ser reeleito.

Naquela ocasião, ele disse que o PT em Minas Gerais "foi uma grande tragédia, foi uma das gestões mais desastrosas que o Estado já teve", referindo-se ao mandato de Fernando Pimentel (PT).

Os discursos do presidente Bolsonaro durante a pandemia deram munição política para adversários durante a campanha eleitoral de 2022.

O petista Luiz Inácio Lula da Silva relembrou, em inserções partidárias, falas do chefe do Executivo sobre a crise sanitária, como quando ele disse "não ser coveiro", referindo-se às mortes por covid-19, e quando imitou pessoas com falta de ar.