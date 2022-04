Mais de 50% dos deputados do Paraná mudam de partido

Da Redação

Dos 84 deputados paranaenses, entre estaduais e federais, 43 mudaram de partido durante a "janela partidária" determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), encerrada na última sexta-feira (1º). O número representa 51% do total. Foram 30 parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e 13 na Câmara Federal que migraram para outras legendas visando as eleições de 2 de outubro.

Na Assembleia Legislativa, o PSD passa a ter maior bancada, com 15 deputados. Até 3 de março, quando foi aberto o prazo da "janela partidária", a legenda contava com cinco integrantes.

O PSDB, que tinha três deputados, perdeu dois parlamentares, mas ganhou o reforço de duas deputadas e segue com o mesmo número de representantes na Assembleia Legislativa.

Já o MDB, que também tinha três deputados, perdeu um, ficando com apenas dois deputados. Enquanto isso, o PT ganhou um novo deputado e a bancada passa a ser composta por cinco parlamentares (veja abaixo a composição da Alep por partido completa).

Outra mudança, que não teve a ver com a "janela partidária", ocorreu em razão da fusão dos partidos PSL e Democratas, dando origem ao União Brasil. Dessa forma, dos oito deputados das duas legendas, cinco seguem no novo partido que ganhou o reforço de mais três parlamentares, totalizando oito integrantes.

O PSD também terá a maior bancada paranaense na Câmara Federal. O partido do governador Ratinho Junior filiou três deputados federais (Leandre, Luisa Canziani e Luiz Nishimori) e contará agora com cinco no total (Sandro Alex e Sargento Fahur).

Quem também saiu fortalecido na "janela partidária" foi o PP. O partido presidido pela deputada estadual Maria Victória teve um saldo de mais dois deputados federais, chegando a quatro parlamentares em Brasília. (veja a composição completa abaixo)

Composição das bancadas na Alep e na Câmara Federal

PSD

Deputados federais: Leandre, Luisa Canziani, Luiz Nishimori, Sandro Alex e Sargento Fahur

Deputados estaduais: Adelino Ribeiro, Ademar Traiano, Alexandre Curi, Artagão Junior, Cobra Repórter, Evandro Araújo, Francisco Bührer, Jonas Guimarães, Luiz Claudio Romanelli, Marcio Nunes, Bazana, Paulo Litro, Rodrigo Estacho, Tercílio Turini e Tiago Amaral;

PP

Deputados federais: Christiane Yared, Osmar Serraglio, Pedro Lupion e Ricardo Barros

Deputados estaduais: Galo, Guto Silva, Luiz Carlos Martins, Maria Victoria, Soldado Adriano José e Tião Medeiros;

PT

Deputados federais: Enio Verri, Gleisi Hoffmann e Zeca Dirceu

Deputados estaduais: Arilson Chiorato, Luciana Rafagnin, Professor Lemos, Tadeu Veneri e Requião Filho;

PL

Deputados federais: Filipe Barros, Giacobo, Paulo Martins, Vermelho

Deputados estaduais: Delegado Jacovós, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Marcel Micheletto e Ricardo Arruda;

União Brasil

Deputados federais: Felipe Francischini e Ney Leprevost

Deputados federais: Dr. Batista, Elio Rusch, Nelson Justus, Luiz Fernando Guerra, Mauro Moraes, Nelson Luersen, Plauto Miró e Reichembach;

Republicanos

Deputados federais: Aroldo Martins e Diego Garcia

Deputados estaduais: Alexandre Amaro, Cantora Mara Lima, Delegado Fernando Martins, Homero Marchese, Marcio Pacheco;

MDB

Deputados federais: Hermes Parcianello e Sergio Souza

Deputados estaduais: Anibelli Neto e Nereu Moura;

Pros

Deputados federais: Aline Sleutjes e Toninho Wandscheer

Deputados estaduais: Boca Aberta Junior e Soldado Fruet;

PSDB

Deputado federal: Valdir Rossoni

Deputados estaduais: Cristina Silvestri, Mabel Canto e Michele Caputo;

PDT

Deputado federal: Gustavo Fruet

Deputado estadual: Goura

Cidadania

Deputado federal: Rubens Bueno

Deputado estadual: Douglas Fabrício

PV

Deputado federal: Aliel Machado

PSB

Deputado federal: Luciano Ducci

Solidariedade

Deputado federal : Luizão Goulart

DC

Deputado estadual: Coronel Lee