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Maioria dos brasileiros encontra fake news com frequência, diz pesquisa; 53% acreditaram nelas

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa divulgada pelo Instituto Idea nesta terça-feira, 10, mostra que 63,4% dos brasileiros dizem encontrar informações falsas na internet com frequência e 53,5% já acreditaram em alguma desinformação. A pesquisa foi realizada logo após o segundo turno das eleições, entre os dias 26 e 27 de outubro.

Os entrevistados relatam que encontram fake news principalmente em páginas de fofoca (31%), perfis de influenciadores digitais (30%) e perfis anônimos (28,5%). A imprensa e o jornalismo foram apontados como fonte de notícias falsas por 14% dos entrevistados.

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De acordo com o levantamento, 41% das pessoas apontam a televisão como principal fonte de informação, seguida pelas redes sociais (39%) e sites de busca (25%). Os sites e blogs de notícias são apontados como canais mais utilizados por 16% dos entrevistados.

O Instagram é apontado como a plataforma mais utilizada para se informar por 59,9% dos entrevistados, seguida pelo YouTube (43,3%), Facebook (31,8%) e TikTok (30,9%). No lançamento da pesquisa em Brasília, a CEO do instituto Idea, Cila Schulman, destacou que o Instagram cresceu muito desde as eleições de 2022.

Schulman também ressaltou que "há uma oportunidade de combater a desinformação através da checagem" porque 31,5% dos entrevistados ainda não conhecem nenhuma agência de fact checking.

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O levantamento ainda mostra que 42% dos entrevistados desconfiam de uma publicação que parece ter sido criada com inteligência artificial (IA) e que 54,7% acreditam que a IA contribui para a produção de fake news.

Para combater a desinformação, 20,5% defendem leis mais rígidas para punir quem cria e espalha fake news, enquanto 17,3% dizem que cada cidadão deve pensar antes de compartilhar e conferir fontes. A educação digital e conscientização da população é apontada como solução para o problema por 13,8%, taxa idêntica aos que apontaram a regulação das plataformas como medida mais eficaz.

42% acreditam que eleição foi fraudada

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Ainda de acordo com a pesquisa, 58% dos entrevistados concordam com a afirmação de que a eleição presidencial de outubro "foi limpa e justa". Outros 42% dizem que a eleição foi fraudada. Entre as pessoas ouvidas pelo instituto, 47% acham que o TSE atuou de forma parcial e favoreceu um dos lados da disputa.

Schulman pondera, contudo, que os dados devem ser vistos com cautela porque refletem o que ela chama de "luto eleitoral". "O primeiro sentimento que a pessoa tem é negar", afirmou, acrescentando que a "aceitação" vem cerca de um mês depois do pleito. "Seria importante revisitar esse tema", disse a CEO.

Ao todo, o instituto ouviu 1.508 pessoas com mais de 18 anos em todas as regiões do País. O levantamento foi encomendado pela Fundação Friedrich Naumann (FNF), Oficina Consultoria e pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

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