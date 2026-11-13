Mãe, pai e tio de deputado desviaram emendas de R$ 8,6 milhões, diz PF

Duas emendas parlamentares sob responsabilidade do deputado federal Neto Carletto (Avante-BA), que somam R$ 8,6 milhões, teriam sido capturadas por um esquema de desvio de recursos públicos envolvendo saques provisionados pela mãe e pelo pai do parlamentar, além de uma transportadora pertencente ao tio às margens da BR-101, em Itamaraju, a 740 km de Salvador. As suspeitas constam de um inquérito da Polícia Federal no âmbito da Operação Fluxo Paralelo.

O deputado, que não foi alvo da Polícia Federal, afirmou que tem "absoluta convicção quanto à higidez, à legalidade e à honestidade" de sua "conduta no exercício do mandato". O Estadão busca contato com os familiares do parlamentar.

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Narra a Polícia Federal que a investigação identificou uma série de saques e retiradas de dinheiro em espécie vinculados a Mariza Aparecida Carletto, mãe do deputado. Ela foi alvo de buscas na última terça-feira, 10.

Apenas em agosto de 2026, foram identificadas seis operações de provisionamento de saques, que somaram R$ 762.989. Em quatro delas, no valor total de R$ 650 mil, os recursos sairiam de uma conta bancária de Mariza, mas seriam retirados por Juliana de Oliveira Lima.

Juliana trabalha desde 2018 como empregada rural de Marisette dos Santos Carletto, também integrante da família do parlamentar, com salário mensal registrado de R$ 1.451. Para os investigadores, a renda da funcionária é incompatível com a responsabilidade de movimentar centenas de milhares de reais em espécie em nome de terceiros.

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Três operações financeiras da mãe do deputado Neto Carletto chamaram especialmente a atenção da PF. Em 5 de agosto, foram solicitados três saques de R$ 200 mil cada, programados para os dias 14, 21 e 28 daquele mês, na agência do Banco do Brasil em Itamaraju, no sul da Bahia. Juliana foi indicada para retirar os R$ 600 mil em dinheiro.

Como os saques estavam programados com antecedência e a PF já estava na espreita da família do deputado, os investigadores passaram a monitorar presencialmente as operações financeiras para identificar os envolvidos e rastrear o destino do dinheiro.

Em 14 de agosto, agentes da PF acompanharam a movimentação na agência do Banco do Brasil em Itamaraju. Às 11h02, Juliana de Oliveira entrou no banco acompanhada de uma mulher. Cerca de 30 minutos depois, deixou o local com um homem ainda não identificado pela PF e embarcou como passageira em um Volkswagen Taos cinza.

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Os investigadores seguiram o veículo até a garagem da Expresso Brasileiro Transportes Ltda., localizada às margens da BR-101, em Itamaraju, onde o automóvel entrou com R$ 200 mil em espécie.

Segundo a PF, a empresa tem um histórico societário composto exclusivamente por integrantes da família de Neto Carletto. Atualmente, o responsável pela transportadora é Paulo Cesar Carletto, tio do deputado. A sede da empresa foi revistada pelos federais na última terça.

A investigação também identificou que o Volkswagen Taos utilizado no deslocamento pertence à empresa A Pinto dos Santos - APS Locadora e já havia sido alugado pelo deputado federal Neto Carletto. O vínculo foi confirmado por meio de nota fiscal e recibo de locação obtidos pela PF.

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Em 21 de agosto, data prevista para o segundo saque de R$ 200 mil, a PF voltou a monitorar Juliana de Oliveira. Pela manhã, os agentes identificaram uma caminhonete Toyota Hilux chegando à garagem da Expresso Brasileiro Transportes, ocupada por um homem e uma mulher.

Pouco depois, o veículo deixou o local apenas com o motorista, enquanto Juliana foi vista nas dependências da transportadora, perto do portão. Para os investigadores, a movimentação indicou que ela era a passageira da caminhonete. O veículo também chamou a atenção dos policiais por exibir propaganda eleitoral do deputado Neto Carletto, que se reelegeu com 197.240 votos, o equivalente a 2,38% dos votos válidos.

A PF suspeita que parte dos valores movimentados pelo grupo tenha origem em desvios de recursos federais destinados ao município de Coração de Maria, na Bahia, por meio de emendas parlamentares de transferência especial, conhecidas como "emendas Pix".

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"A auditoria não identificou apenas irregularidades formais. Foram constatadas situações envolvendo pagamentos por quantitativos indevidos, serviços não executados ou executados em quantidade inferior àquela faturada, superfaturamento, fragilidades relevantes na prestação de contas e dificuldades de rastreamento dos recursos públicos, elementos que, em tese, podem revelar efetiva apropriação ou desvio de recursos públicos", diz a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que autorizou a Operação Fluxo Paralelo.

Pix de R$ 750 mil e saques do pai

Outro ponto destacado pela investigação é a movimentação financeira entre a mãe do deputado e a empresa O. Sulz de A. Neto Ltda., administrada pelo parlamentar. Relatórios de inteligência financeira identificaram transferências de valores expressivos de Mariza para o filho e para a empresa. Em uma das operações, o deputado recebeu um Pix de R$ 750 mil da mãe e, no mesmo dia, transferiu exatamente a mesma quantia para a empresa.

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Além das transferências da mãe e o uso da transportadora do tio, os investigadores identificaram um saque de R$ 300 mil envolvendo Orlando Sulz de Almeida Filho, pai do deputado, e a empresa Monte Pascoal Praia Hotel Ltda. O histórico financeiro apontou ainda que Orlando realizou 23 operações de retirada de dinheiro em espécie, que totalizaram R$ 3,4 milhões.

"Não se está, portanto, diante de fato financeiro isolado, mas de sucessão de operações em numerário envolvendo pessoas física e juridicamente relacionadas ao mesmo núcleo familiar, circunstância que reforça a necessidade de esclarecer a origem, a causa econômica, a circulação e, sobretudo, a destinação final dos valores", afirma Dino.

"Paralelamente, a circunstância de o novo saque ter sido realizado pelo pai do parlamentar, a partir da conta de empresa vinculada ao próprio Deputado Federal, somada à utilização, imediatamente após a operação, de veículo ostentando propaganda eleitoral do candidato, confere concretude à necessidade de apurar eventual destinação político-eleitoral do numerário", concluiu o ministro.

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Leia a íntegra da nota do deputado Neto Carletto

Reafirmo minha absoluta convicção quanto à higidez, à legalidade e à honestidade da minha conduta no exercício do mandato, bem como minha plena confiança na integridade e na correção da atuação das pessoas alcançadas pelos mandados de busca e apreensão. Por fim, manifesto meu respeito às instituições e minha confiança de que os fatos serão devidamente esclarecidos, com a observância do devido processo legal e da presunção de inocência.