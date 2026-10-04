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Mãe de Flávio Bolsonaro diz que família está esperançosa

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A candidata a deputada federal Rogéria Bolsonaro (PL), mãe do candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que a família está esperançosa sobre o resultado do pleito. Ela falou com jornalistas ao chegar no local de votação de Flávio, na zona Norte do Rio, por volta das 7h30 da manhã.

"Estamos muito esperançosos. Vai dar certo", afirmou. Ela aproveitou para elogiar a "garra" e "disposição" de Flávio ao longo da campanha eleitoral.

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"É um trabalho muito árduo e cansativo. Vamos colher os frutos porque temos Deus à frente de nós." Rogéria também relatou ter conversado ontem com Carlos Bolsonaro e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, atualmente nos EUA.

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