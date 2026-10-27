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Lupion: Não começamos conversa sobre apoio a Motta ou Alcolumbre

Escrito por Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) ainda não iniciou a conversa sobre o apoio da bancada à sucessão da Câmara dos Deputados e do Senado. "Não começamos essas conversas. Isso só vai ocorrer próximo ao fim do ano, porque as eleições de presidentes da Câmara e do Senado são em fevereiro. Não tivemos nenhum diálogo em relação a isso", afirmou o presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR), em coletiva de imprensa após reunião semanal da bancada - a primeira após a eleição.

Questionado se a bancada apoiaria a candidatura à Presidência do Senado, da senadora Tereza Cristina (PP-MS), Lupion afirmou que a senadora demonstra interesse, mas que depende de uma ampla construção com vários partidos. "A senadora Tereza tem demonstrado interesse em ser presidente do Senado, o senador Rogério Marinho tem esse interesse também, o senador Davi Alcolumbre tem interesse em continuar. Todos, direta ou indiretamente, têm uma certa ligação conosco", apontou. "Tereza é vice-presidente da frente e está sempre jogando conosco. Vamos participar das conversas para que a gente consiga entender qual vai ser o caminho para a frente, mas muitos senadores novos assumirão os mandatos apenas em fevereiro", ponderou. A bancada manterá a orientação de apoiar apenas candidatos que firmem compromisso com as pautas do setor, observou.

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Lupion destacou ainda que a bancada está fortalecida, com aumento dos senadores e deputados federais eleitos e vê possibilidade de crescimento da FPA a partir da próxima legislatura. "Tudo vai depender ainda de quem vai ser presidente do Senado e da Câmara, como que serão a composição das bancadas, mas a gente sai muito fortalecido", apontou. Dois a cada três parlamentares da FPA foram reeleitos.

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CONGRESSO/CÂMARA/SENADO/SUCESSÃO/LUPION
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