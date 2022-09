'Lulinha paz e amor voltou com tudo', diz Lula

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira em entrevista ao Programa do Ratinho, do SBT, que o estilo "Lulinha paz e amor voltou com tudo" nessas eleições.

O termo foi cunhado na primeira eleição vitoriosa de Lula, em 2002, quando o ex-presidente fez acenos ao centro político e adotou uma postura considerada menos radicalizada.

Em novo aceno à conciliação, ele prometeu, se eleito, que o País terá paz na cidade e no campo, e que as famílias vão "voltar a comer". "Eu me considero cidadão de esquerda. Um socialista refinado, porque defendo a propriedade privada, a liberdade de organização, o direito de greve", acrescentou o petista, ao ser questionado se é de direita ou de esquerda.

Na entrevista, Lula reiterou ser preciso financiar a agricultura e ser possível fazer da preservação dos biomas uma forma de desenvolvimento. "Não precisa invadir a Amazônia. A Amazônia pode significar patrimônio para humanidade se a gente souber trabalhar corretamente", declarou. "Você não precisa criar gado em milhares de hectares, você pode criar parte do seu gado confinado", seguiu.