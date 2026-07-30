Lulinha jura que é inocente e não vou utilizar meu cargo para protegê-lo, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta quinta-feira, 30, sobre as investigações em torno de um de seus filhos, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Nesta quinta, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um inquérito pedido pela Polícia Federal (PF) para apurar suspeitas de tráfico de influência do empresário no governo federal.

Em entrevista ao Podcast Inteligência Ltda, o presidente afirmou que Lulinha é utilizado para atacá-lo de várias formas desde 2006 e defendeu que o filho não tenha tratamento diferenciado, caso fique comprovado seu envolvimento em esquemas de corrupção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado, para um juiz, não fazerem as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei", disse o petista.

Lula afirmou ainda que acredita na inocência do filho e que o empresário, que hoje reside na Espanha, retornará ao Brasil para responder a um eventual processo judicial.

"Ele jura para mim todo dia, se for julgado, ele virá para cá, não vai ficar escondido. Eu não vou utilizar meu cargo para proteger. Ele vai ter que provar que é inocente como eu provei. E, se for culpado, vai ter que pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra", destacou o presidente.