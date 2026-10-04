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Lula vota em São Bernardo do Campo, São Paulo

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, acabou de votar em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele chegou às 9h ao local de votação, uma escola estadual em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

O presidente está acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do candidato ao governo de SP Fernando Haddad (PT) e seu vice na chapa, Márcio França (PSB). As candidatas ao senado Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) também o acompanham também.

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Os ministros Luiz Marinho e Alexandre Padilha também estão presentes.

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