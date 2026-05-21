Lula volta a dizer que pediu a Trump a extradição de Ricardo Magro, da Refit

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a dizer nesta quinta-feira, 21, que pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a extradição do empresário Ricardo Magro, dono da Refit, antiga Refinaria de Manguinhos. Magro teve prisão preventiva determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas mora em Miami (EUA).

Lula classificou Magro como "o maior devedor de dinheiro público deste país". "Estava morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o endereço da casa e o nome dele. Quer combater o crime organizado, entregue logo esse aí. Porque a nossa Polícia Federal está preparada", disse Lula na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, em Aracruz (ES).

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"É eles que têm que aprender comigo, e não eu que tenho que aprender com eles. É eu que tenho que ensinar para eles", disse o presidente, sobre a relação com os EUA.

O empresário é o líder do grupo apontado pela Receita Federal como o maior devedor contumaz de impostos do Brasil, com dívidas que superam R$ 26 bilhões. Magro é investigado por fraudes, sonegação de ICMS e lavagem de dinheiro, com foco no setor de combustíveis.