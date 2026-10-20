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Lula visita José Sarney em São Luís e tem conversa breve com ex-presidente

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o ex-presidente José Sarney nesta terça-feira, 20, em São Luís, no Maranhão. A conversa durou cerca de 20 minutos e ocorreu na residência de Sarney. O encontro aconteceu após Lula participar de um ato de campanha na cidade.

Depois da visita, Lula seguiu para o Aeroporto Internacional Marechal Hugo da Cunha Machado, de onde embarcou para a Bahia, dando continuidade à agenda eleitoral. O encontro ocorreu a cinco dias do segundo turno da eleição presidencial, marcado para domingo, 25.

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A visita aconteceu poucos dias depois de Sarney, de 96 anos, receber alta hospitalar. O ex-presidente deixou o UDI Hospital, em São Luís, na manhã do último sábado, 17, após permanecer internado desde o dia 9 de outubro.

Durante a internação, Sarney foi submetido a uma cirurgia para tratar uma obstrução intestinal. Em boletim médico, o hospital informou que ele apresentou "evolução clínica satisfatória" e que deverá dar continuidade ao acompanhamento de saúde por meio de consultas ambulatoriais.

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