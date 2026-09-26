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Lula visita IFSP e assina portaria para abertura de 19 Institutos Federais

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou na tarde deste sábado, 26, o novo câmpus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, e conversou com estudantes.

A visita ocorre a oito dias do primeiro turno das eleições, em que o petista disputa a reeleição.

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Lula está acompanhado do ministro da Educação, Leonardo Barchini. Durante a agenda, o presidente assinou portaria para a abertura de 19 Institutos Federais.

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