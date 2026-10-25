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Lula virou sobre Flávio Bolsonaro com 49,24%; em 2022, virada foi com 67,76%

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou a eleição sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 49,24% das urnas apuradas, às 20h25. Na eleição de 2022, Lula virou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com 67,76% das urnas apuradas.

Naquele pleito, Lula foi eleito com 50,9% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro.

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Segundo projeção do Estadão, feito pelo pesquisador Rodrigo Mahlmeister, Lula deve se eleger com 51,76% dos votos válidos, contra 48,24% de Flávio Bolsonaro.

Neste momento, às 20h40, Lula tem 50,57% dos votos válidos, contra 49,43% de Flávio Bolsonaro.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/FLÁVIO BOLSONARO/APURAÇÃO
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